СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-22T11:50:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый субсидируемый рейс из Самары прибыл в Нижний Новгород утром во вторник, 22 октября.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, на данном направлении субсидируется пять рейсов в неделю, минимальная стоимость билета составляет около двух тысяч рублей. До конца текущего года планируется осуществить 65 таких парных перелетов.

- На борту было 39 пассажиров, многие их которых выбрали этот рейс как стыковочный по пути в Нижегородскую область из восточных регионов страны, - говорится в сообщении.

Напомним, что по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина субсидии в размере 33,3 миллиона рублей направлена авиаперевозки по новым направлениям, в Пермь, Краснодар и Казань.

Кроме того, перелеты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону субсидируются другими субъектами РФ.

Планируется, что в период с 2020 по 2021 года на субсидирование межрегиональных авиаперевозок будет направлено 198,9 миллиона рублей. Появятся новые рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Самару, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что прямой рейс в Екатеринбург запустили из Нижнего Новгорода с 18 октября. Минимальная стоимость билетов в эконом-классе составит 2 тысячи 50 рублей. Перелеты осуществляются на самолетах Sukhoy Superjet 100

ИСТОЧНИК KP.RU