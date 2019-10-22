2019-10-22T10:45:22+03:00
Общество

Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала

Ее протяженность составляет четыре километра
Валентин ШАРИКОВ
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Велопешеходная дорожка появилась на набережной Гребного канала. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По его словам, знаки «пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением» были размещены на отремонтированной территории Нижневожской набережной. Протяженность новой велодорожки составляет четыре километра.

- После того, как на тротуарной части положили новый асфальт, ее начали использовать для тренировок любители активных видов спорта, - сообщил Владимир Панов.

По словам директора МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрия Брылина, в Нижнем Новгороде уже разработана концепция развития велосипедной инфраструктуры до 2021 года, которая предусматривает создание в городе нескольких вело- и пешеходных зон.

- Организацию велопешеходной дорожки на набережной Гребного канала можно назвать пилотным проектом, который был выполнен по поручению мэра, - уточнил Брылин.

Напомним, что первая велосипедная дорожка появилась в Нижнем Новгороде в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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