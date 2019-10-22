СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-22T09:26:12+03:00

До конца 2019 года в Нижегородской области откроется еще 16 таких объектов

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Площадка для воркаута открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, на мероприятии присутствовал заместитель главы региона Александр Югов в понедельник, 21 октября.

По словам Югова, при выборе места для установки спортивного объекта учитывались пожелания жителей города, а также было проанализирована количество подобного рода сооружений в различных районах Нижнего Новгорода.

- Все больше людей разных возрастов сейчас выбирают здоровый образ жизни. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у всех жителей Нижегородской области была доступная возможность заниматься спортом, - подчеркнул замгубернатора.

Югов отметил также, что всего в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионе до конца 2019 года будут открыты 16 площадок для занятия воркаутом. Кроме того, в Бутурлино постоят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, и уже закуплено три ледозаливочные машины.

Как сообщил в своем докладе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент только 38% жителей региона систематически занимаются спортом. Среди детей и молодого поколения этот показатель выше – порядка 90%, людей среднего возраста – 20-25%. Самыми неспортивными нижегородцами являются люди пожилого возраста – только 8% занимаются физической культурой.

- Перед нами сегодня стоит задача – привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей, - заявил глава региона.

Напомним, что первая в Нижнем Новгороде воркаут-площадка была открыта в сквере, который расположен в границах улиц Бекетова и Чукотская в Совестком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU