2019-10-21T09:41:05+03:00
Общество

Теплая погода сохранится в Нижнем Новгороде 21-25 октября

Возможны небольшие дожди
Валентин ШАРИКОВ
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Как сообщают синоптики, теплая погода сохранится в Нижнем Новгороде 21-25 октября.

Температура воздуха составит +15..+16 днем и +9..+12 ночью в понедельник, 21 октября. Скорость юго-западного ветра будет равна 6,4 м/с, влажность воздуха – 76%. Атмосферное давление пониженное, 755 мм ртутного столба. Вечером пройдет дождь.

Воздух прогреется до +8..+9 в дневные часы и +8 ночью во вторник, 22 октября. Ветер сменит свое направление на северо-западное со скоростью 3,7 м/с, влажность воздуха сохранится на уровне 76%. Атмосферное давление поднимется до 759 мм ртутного столба. Без осадков.

Небольшой дождь ожидается в Нижнем Новгороде в среду, 23 октября. Днем до +11..+13, ночью до +10. Скорость юго-западного ветра составит 51, м/с, влажность воздуха – 86%. Атмосферное давление понизится до 752 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +10 в дневные часы и +5..+6 ночью в четверг, 24 октября. Будет пасмурно, скорость западного ветра составит 1,6 м/с. Влажность воздуха останется высокой – 80%, атмосферное давление поднимется до 756 мм ртутного столба.

Температура воздуха составит +9 днем и +6..+7 ночью в пятницу, 25 октября. Вероятность дождя невысока, скорость западного ветра составит 1,8 м/с. Влажность воздуха будет равна 82%, атмосферное давление – 752 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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