Начальник Сергачкого райотдела ГИББД сдал экзамен за ученика

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-19T15:42:08+03:00

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Начальник Сергачкого районного отдела ГИББД сдал экзамен за ученика 17 октября.

Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел в четверг. Сотрудник полиции решил тест на знания правил дорожного движения на экзамене для получения водительских прав за курсанта в ГИБДД МО МВД России «Сергачский».

- Противоправные действия подозреваемого были пресечены в ходе совместно проводимых действий следователями СК, оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области, - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя закона было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.

Ранее «КП» сообщала, что в Нижегородской области водительские права выдают психически больным людям.

Напомним также, что нижегородец был осужден за использование поддельных прав .

ИСТОЧНИК KP.RU