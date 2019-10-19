Начальник Сергачкого райотдела ГИББД сдал экзамен за ученика
Начальник Сергачкого районного отдела ГИББД сдал экзамен за ученика 17 октября.
Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, инцидент произошел в четверг. Сотрудник полиции решил тест на знания правил дорожного движения на экзамене для получения водительских прав за курсанта в ГИБДД МО МВД России «Сергачский».
- Противоправные действия подозреваемого были пресечены в ходе совместно проводимых действий следователями СК, оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области, - говорится в сообщении.
В отношении нарушителя закона было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.
Ранее «КП» сообщала, что в Нижегородской области водительские права выдают психически больным людям.
Напомним также, что нижегородец был осужден за использование поддельных прав .
ИСТОЧНИК KP.RU