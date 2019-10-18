2019-10-18T13:50:53+03:00
Происшествия

Житель Балахны пытался сжечь продуктовый магазин

Торговая точка расположена на нижнем этаже многоквартирного дома
Валентин ШАРИКОВ
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Житель Балахны пытался сжечь продуктовый магазин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области, в дневное время 17 октября в один из магазинов города Балахна зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения, облил витрины бензином из канистры, поджег их и скрылся.

Отмечается, что данная торговая точка расположена нижнем этаже жилого многоквартирного дома на улице Коммунистической.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам. Выяснилось, что поджог совершил ранее судимый 45-летний житель.

В силовом ведомстве добавили, что во время происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в преступлении грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Напомним, что в августе 2019 года неизвестный человек при помощи зажигательной смеси попытался поджечь внедорожник, принадлежащий нижегородскому предпринимателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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