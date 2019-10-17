2019-10-17T17:41:56+03:00
Общество

Глеб Никитин высоко оценил перспективы сотрудничества региона с ПАО «Транснефть»

Губернатор Нижегородской области посетил Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть - Верхняя Волга»
Валентин ШАРИКОВ
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Фото – Кирилл Мартынов, газета «Нижегородские новости»Фото – Кирилл Мартынов, газета «Нижегородские новости»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высоко оценил перспективы сотрудничества региона с ПАО «Транснефть» во время встречи с первым вице-президентом компании Максимом Гришаниным 17 октября. На встрече также присутствовали вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов и генеральный директор АО «Транснефть–Верхняя Волга» Юрий Левин.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что после обсуждения перспективы сотрудничества региона и предприятия участники встречи посетили Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть - Верхняя Волга».

Данный центр занимается разработкой и производством шкафов телемеханики (ШТМ), систем обработки информации по учету количества и качества нефтепродуктов, а также автоматизацией выпуска продукции заводами ПАО «Транснефть».

По словам Глеба Никитина, Центр промышленной автоматизации обеспечил регион 200 высокооплачиваемых рабочих мест, а его деятельность актуальна для всей страны.

- Это импортозамещающий проект федерального уровня в области оборудования нефтяной отрасли. Практически все элементы, связанные с автоматизацией, с телемеханикой, со средствами измерения, контроллерами и, самое главное, программным обеспечением, уже производятся в России. При этом организованное «Транснефтью» производство ориентировано еще и на внешний рынок. Для нашего региона это чрезвычайно важно, - отметил глава Нижегородской области.

Как заметил Максим Гришанин, компанию привлекло географическое расположение региона и подготовка проживающих в нем людей, поэтому он и был выбран для размещения в нем Центра промышленной автоматизации.

- В Нижнем Новгороде мы сосредоточили разработку собственного программного обеспечения, и к 2022 году уже полностью избавимся от использования импортного, - заключил первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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