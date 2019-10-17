2019-10-17T15:38:53+03:00
Общество

Участок на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 19 октября

Ограничения связаны с проведением баскетбольного матча
Валентин ШАРИКОВ
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Участок на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде с 7.00 до 20.00 в субботу, 19 октября.

Как сообщили департамента транспорта городской администрации, движение автотранспорта от дома №27 до дома №29 «Д» по проспекту Гагарина будет ограничено из-за проведения в Нижнем Новгороде баскетбольного матча чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В департаменте транспорта просят водителей следовать указаниям установленных дорожных знаков.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говортся в сообщении.

Отметим, что БК «Нижнего Новгорода» встретится с белорусским «Цмоки-Минск» 19 октября в КРК «Нагорный ». Начало игры - в 16.45.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде с 8.00 12 октября до 22.00 11 ноября из-за проведения ремонтных работ на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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