Задержанные в Нижнем Новгороде полицейские помещены в СИЗО
Задержанные в Нижнем Новгороде полицейские помещены в СИЗО.
Как сообщает пресс-служба МРОО "Комитет против пыток", Нижегородский районный суд выбрал меру пресечения для задержанных ранее двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в среду, 16 октября. Подозреваемые в превышении должностных полномочий сотрудники полиции были помещены в СИЗО.
Напомним, что 15 октября СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело о статье «превышение должностных полномочий» в связи с применением сотрудниками полиции насильственных действий при задержании предполагаемого преступника.
Сообщалось также, что 12 сентября в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, возле «Нижполиграфа», сотрудниками полиции был задержан и избит после попытки сбежать Игорь Крайнов. Кроме того, мужчине в карман подбросили наркотическое вещество. Все происходящее было снято на камеру видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU