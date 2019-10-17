2019-10-17T09:46:32+03:00
Происшествия

Задержанные в Нижнем Новгороде полицейские помещены в СИЗО

Решение было принято судом
Валентин ШАРИКОВ
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Задержанные в Нижнем Новгороде полицейские помещены в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба МРОО "Комитет против пыток", Нижегородский районный суд выбрал меру пресечения для задержанных ранее двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в среду, 16 октября. Подозреваемые в превышении должностных полномочий сотрудники полиции были помещены в СИЗО.

Напомним, что 15 октября СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело о статье «превышение должностных полномочий» в связи с применением сотрудниками полиции насильственных действий при задержании предполагаемого преступника.

Сообщалось также, что 12 сентября в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, возле «Нижполиграфа», сотрудниками полиции был задержан и избит после попытки сбежать Игорь Крайнов. Кроме того, мужчине в карман подбросили наркотическое вещество. Все происходящее было снято на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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