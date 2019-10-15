2019-10-15T09:06:56+03:00
Общество

Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года

Начался ремонт лестничного схода на улице Трудовой
Валентин ШАРИКОВ
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Четыре лестницы отремонтируют в Нижегородском районе до конца 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, после многократного обращения местных жителей уже стартовали ремонтные работы на одной из лестниц, которая расположена на улице Трудовой.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, в ходе проведения работ основание лестничного схода будет укреплено армированной сеткой, залито новое бетонное покрытие, а также покрашены перила.

- Закончить работы планируется к ноябрю, - отметил Алексей Мочкаев.

Кроме того, по данным администрации, до конца года в Нижегородском районе будут отремонтированы два пешеходных спуска на улице Лопатина, которые ведут от домов №13 и №14 к улице Генерала Ивлиева, и лестница в сквере Интернационалистов.

Напомним, что 13 несанкционированных свалок было убрано в Нижегородском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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