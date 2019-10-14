Гастроли победителей этапа фестиваля «Театральное Приволжье» стартовали в регионе

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-14T14:53:08+03:00

Спектакли школьных и студенческих театров покажут в Нижнем Новгороде, Семенове и Воскресенском

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В Урене стартовали гастроли победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье», который проходил среди школьных и студенческих театров в Нижегородской области.

Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, спектакли театральных коллективов будут показаны также в Доме актёра в Нижнем Новгороде, Доме культуры «Волга» в Балахне и в районных Домах культуры в Семенова Воскресенского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что подобные проекты важны для достижения показателей национального проекта «Культура», а также развития театральной сферы региона.

- В нашей области очень много талантливых театральных коллективов, ярких актеров и режиссеров. Здорово, что у них появилась возможность поделиться своим творчеством с новой аудиторией. Это поможет укрепить культурные связи в регионе, - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил также, что благодаря реализации нацпроекта «Культура», в Нижегородской области появляются новые дома культуры и библиотеки, модернизируются имеющиеся, появляются виртуальные концертные залы.

В пресс-службе правительства отметили, что первым в рамках гастролей участников фестиваля зрители Урени увидели спектакль «Остров 13» студии «START UP» из Шарангского районного Дома культуры. Постановка была встречена публикой тепло, актеры были одарены аплодисментами и цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU