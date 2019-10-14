СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-14T13:29:58+03:00

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Более ста незаконных сараев снесли в Нижнем Новгороде

По информации администрации Приокского района, демонтированы были 118 построек, о части из которых сообщили местные жители. Ветхие сараи, расположенные на улицах Энергетиков, Радистов, Горной и 1м-Кемероровском переулке представляли опасность для детей и горожан – в любую минуту они могли обвалиться.

По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, вокруг старых построек собирались «асоциальные личности», шум и грязь от деятельности которых мешали местным жителям.

Как сообщалось ранее, недавно начался демонтаж сгоревших сараев в поселке Народный Сормовского района Нижнего Новгорода.

Напомним также, что всего на снос аварийный домов и незаконнных конструкций в Нижнем Новгороде в 2019 году выделено 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU