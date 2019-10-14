СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-14T10:51:50+03:00

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Более сотни незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде с 7 по 11 октября.

По информации МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА), только 11 из 120 выявленных вывесок были демонтированы собственниками добровольно, а все остальные – силами учреждения.

За размещение незаконной рекламы юридические лица будут наказаны штрафами в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в соответствии со статьей КоАП РФ. Владельцы смогут забрать хранящиеся сроком до 30 дней конструкции только после возмещения трат на их демонтаж.

Кроме того, только за последнюю неделю ГЦГиА выявили еще 60 расположенных в Нижнем Новгороде незаконных рекламных конструкций. Наибольшее число из них было обнаружено в Нижегородском (38) и Сормовском (14) районах.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде были демонтированы 145 незаконных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU