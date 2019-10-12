Более 30 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на 2020 год

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-12T17:13:32+03:00

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Более 30 тысяч нижегородцев уже приняли участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на 2020 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование стартовало в 18 городах Нижегородской области 10 октября и продлится до 31 октября, передает пресс-служба облправительства.

Напомним, в перечень объектов вошло 163 территории, 84 из которых - в Нижнем Новгороде. Отдать свой голос жители могут двумя способами: либо на сайте golosza.ru, либо в мобильных пунктах, расположенных в МФЦ и торговых центрах.

- В городах должны появиться современные общественные пространства, которые дадут людям новые возможности для проведения свободного времени, досуга и занятий творчеством. Участие жителей - один из важнейших принципов реализации проекта. Ни одно решение по благоустройству не должно приниматься без учета пожеланий самих нижегородцев, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

В субботу, 12 октября, ход голосования проверили замгубернатора Андрей Харин и депутат Госдумы РФ Денис Москвин. Они посетили многофункциональный центр в Арзамасе.

- Голосование позволит муниципалитетам тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители. И в 2020 году как можно раньше приступить к благоустройству, - отметил Харин.

В свою очередь депутат призвал жителей активнее участвовать в голосовании.

- Призываю всех нижегородцев подключиться и выразить свое мнение, какие объекты должны быть приведены в порядок в следующем году, - добавил Москвин.

Напомним, участвовать в голосовании могут граждане России в возрасте от 14 лет и живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование. При этом проголосовать можно только за территории, расположенные в своем муниципальном образовании. Итоги будут опубликованы на сайте golosza.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU