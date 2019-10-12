Летний кинотеатр и арка «Лебеди» появились в нижегородской глубинке

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-12T14:57:18+03:00

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Зона отдыха «Мечта» появилась в селе Вад Арзамасского района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Открытие площадки, на которую ушло 5,2 млн рублей, состоялось 12 октября, передает пресс-служба облправительства.

В рамках благоустройства в селе Вад установлены лавочки, урны и светильники, появилась система видеонаблюдения и беспроводной интернет. Теперь там есть фонтан с подсветкой, столы для игр в шахматы, летний кинотеатр, арка «Лебеди», буквы «ВАД» и часы. За качеством и сроками выполнения работ следили «единороссы» и общественники.

По словам замглавы региона Андрея Харина, подобных пространств в Нижегородской области должно быть больше. Чиновник напомнил, что о стартовавшем голосовании за объекты, которые должны быть благоустроены в 2020 году. В 18-ти городах региона оно идет в интернете.

- Нижегородцы должны активно включаться в этот процесс, потому что именно люди являются главными заказчиками, и при создании проектов мы ориентируемся на их запросы и пожелания, - отметил заместитель губернатора.

Добавим, что в рамках программы по формированию комфортной среды в Нижегородской области нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году предстоит привести в порядок 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что проект по формированию комфортной среды имеет огромное значение для Нижегородской области. Он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU