В Нижнем Новгороде планируется строительство крупного бассейна

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-11T17:48:11+03:00

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Строительство в Нижнем Новгороде нового крупного бассейна было обсуждено на встрече министра спорта РФ Павла Колобкова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, президента Международной федерации плавания Хулио Маглионе и президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Россия – спортивная держава», который проходило на стадионе «Нижний Новгород» 10-11 октября.

По словам министра спорта Павла Колобкова, строительство такого спортивного объекта позволит проводить в Нижнем Новгороде соревнования высокого уровня.

Как отметил в ходе прошедшей встречи глава региона Глеб Никитин, плаванье уже является базовым видом спорта в Нижегородской области – им занимаются более 41 тысячи человек. Губернатор напомнил, что в нынешний момент в регионе есть только один 50-метровый бассейн, крупный ремонт которого был проведен в 2019 году.

- Для полноценного развития плавания Нижегородской области нужен еще один дворец водных видов спорта. Его строительство позволило бы региону претендовать на проведение крупных соревнований по плаванью уровня Чемпионата Европы, - уверен Глеб Никитин.

Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе, в свою очередь, также поддержал идею строительства нового крупного бассейна и подчеркнул важность развития этого вида спорта в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU