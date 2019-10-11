2019-10-11T15:34:33+03:00
Происшествия

Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе

Ребенок госпитализирован
Валентин ШАРИКОВ
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Мать с двухлетней девочкой на руках сбил автомобиль «Волга» на улице Коминтерна, 172 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как говорится в сообщении отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось утром в четверг, 10 октября. Около 9.00 молодой водитель ГАЗ 31029 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, которая пересекала проезжую часть с двухлетней девочкой на руках.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал и был госпитализирован в ребенок.

Напомним, что на дорогах Нижегородской области погибло два человека 10 октября. В Дзержинске и Арзамасском районе водители не справились с управлением своих транспортных средств, вследствие чего попали в аварии и скончались на месте от полученных травм.

Напомним также, что один человек погиб в результате ДТП в Нижнем Новгороде 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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