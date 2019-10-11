СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-11T11:53:06+03:00

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Мобильное приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об этом стало известно в рамках форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, аналогов мобильного приложения «Активный житель» пока нет ни в России, ни в мире. Программа позволит людям учитывать во время занятий спортом, туризмом или культурного досуга свои местонахождение и биометрические параметры. За активность все пользователи будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на билеты в театры и кино, а также получить за них скидки при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов и на покупки спортивных товаров.

«Сейчас не полностью развита возможность точного учёта занимающихся физкультурой и спортом. И мы активно работаем над внедрением таких систем на спортобъектах, которые будут учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что совсем недавно в Нижегородской области заработало мобильное приложение «Экологический инспектор». Оно помогает оперативно бороться с замеченными нижегородцами экологическими проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU