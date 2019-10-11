2019-10-11T11:53:06+03:00
Общество

Приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области

В мире нет аналогов подобной системы
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВАФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВАФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Мобильное приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об этом стало известно в рамках форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, аналогов мобильного приложения «Активный житель» пока нет ни в России, ни в мире. Программа позволит людям учитывать во время занятий спортом, туризмом или культурного досуга свои местонахождение и биометрические параметры. За активность все пользователи будут получать баллы, которые впоследствии смогут обменять на билеты в театры и кино, а также получить за них скидки при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов и на покупки спортивных товаров.

«Сейчас не полностью развита возможность точного учёта занимающихся физкультурой и спортом. И мы активно работаем над внедрением таких систем на спортобъектах, которые будут учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что совсем недавно в Нижегородской области заработало мобильное приложение «Экологический инспектор». Оно помогает оперативно бороться с замеченными нижегородцами экологическими проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области
Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост
Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в Воротынце
Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области
Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты
Аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра
Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат
Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября
Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе