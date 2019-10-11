2019-10-11T09:06:55+03:00
Общество

Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде

Лечение животного продолжается
Валентин ШАРИКОВ
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Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде.

Как сообщает в социальных сетях «Зоозащита-НН», козленок по имени Толик смог избежать судьбы стать разделанным на мясо и оказался в стенах ветеринарной клиники.Там животное нашло нетипичных для вида парнокопытных друзей – собак.

В ветклинике добавили, что на днях козлу пришлось перенести риноскопию, так как он имел проблемы с дыхательной системой. Животное плохо переносило анестезию, однако врачам удалось провести операцию успешно. Лечение Толика продолжается.

Напомним, что в октябре в Нижегородской области была проведена операция на лапу редкой птице – орлану-белохвосту. Хищник был найден раненным в Борском районе. Его спасли и отвезли в зоопарк неравнодушные нижегородцы - Алексей Королев и Дина Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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