Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-10T16:35:15+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель высшего совета Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе.

Мероприятие состоялось в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец на международном форуме «Россия – спортивная держава» в четверг, 10 октября.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что документ подразумевает развитие детско-юношеского регби, а также создание инфраструктуры для командного вида спорта.

Как отметил Глеб Никитин, регби имеет очень много поклонников в мире, а в Нижегородской области развивается лишь благодаря усилиям энтузиастов. Глава региона выразил надежду, что данный вид спорта станет более популярным среди нижегородцев.

Напомним, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU