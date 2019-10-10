Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель высшего совета Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе.
Мероприятие состоялось в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец на международном форуме «Россия – спортивная держава» в четверг, 10 октября.
В пресс-службе правительства региона пояснили, что документ подразумевает развитие детско-юношеского регби, а также создание инфраструктуры для командного вида спорта.
Как отметил Глеб Никитин, регби имеет очень много поклонников в мире, а в Нижегородской области развивается лишь благодаря усилиям энтузиастов. Глава региона выразил надежду, что данный вид спорта станет более популярным среди нижегородцев.
Напомним, что международный форум "Россия - спортивная держава" проходит на стадионе "Нижний Новгород" 10-11 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU