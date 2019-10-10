2019-10-10T11:37:33+03:00
Общество

Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола

В планах создавать региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры
Анна МИГАЛОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта РФ Павел Колобков, глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент РФС Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Мероприятие состоялось в рамках форума «Россия - спортивная держава», который стартовал в приволжской столице 10 октября.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, главная цель четырехстороннего соглашения на пять лет - развитие системы подготовки резерва Нижегородской области. Концепция проекта основана на пирамиде футбольных школ с максимальным охватом в основании и ростом интенсивности подготовки на каждом следующем этапе. В планах создавать региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.

- Сейчас футбол самый популярный вид спорта в регионе. Численность занимающихся им в Нижегородской области в 2018 году выросла на шесть процентов по сравнению с 2017 годом - их более 43 тысяч. Но это не предел, - уверен Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что тренировочные площадки, доставшиеся региону в наследство после ЧМ-2018 по футболу, работают и готовы к притоку новых футболистов.

- В региональном центре подготовки футболистов «Нижний Новгород» тренируются более 360 ребят, начиная с семи лет. Уверен, что при поддержке Минспорта РФ и Российского футбольного союза нам удастся воспитать поколение успешных игроков, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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