Комплексы для воркаута появятся в четырех районах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-10T11:07:34+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» в Нижегородском, Советском, Сормовском и Ленинском районах Нижнего Новгорода появятся комплексы для воркаута в 2020 году.

Первая воркаут-площадка была открыта в сквере, который расположен в границах улиц Бекетова и Чукотская. Как сообщил глава администрации Советского района Дмитрий Исаев, на территории площадью в 400 квадратных метров были установлены 40 спортивных элементов и тренажеров, а также кольцо для стритбола.

По словам заместителя мэра Нижнего Новгорода Любови Сачковой, площадки для воркаута не только позволят заниматься спортом молодым людям, но станут местом проведения восстановительных упражнений для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

В городской администрации добавили, что на открытой недавно площадке уже проходят уроки физической культуры учеников расположенной рядом школы №122, а также запланированы Дни здоровья для старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU