2019-10-10T11:07:34+03:00
Общество

Комплексы для воркаута появятся в четырех районах Нижнего Новгорода

Мероприятия реализовываются в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни»
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» в Нижегородском, Советском, Сормовском и Ленинском районах Нижнего Новгорода появятся комплексы для воркаута в 2020 году.

Первая воркаут-площадка была открыта в сквере, который расположен в границах улиц Бекетова и Чукотская. Как сообщил глава администрации Советского района Дмитрий Исаев, на территории площадью в 400 квадратных метров были установлены 40 спортивных элементов и тренажеров, а также кольцо для стритбола.

По словам заместителя мэра Нижнего Новгорода Любови Сачковой, площадки для воркаута не только позволят заниматься спортом молодым людям, но станут местом проведения восстановительных упражнений для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

В городской администрации добавили, что на открытой недавно площадке уже проходят уроки физической культуры учеников расположенной рядом школы №122, а также запланированы Дни здоровья для старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерации скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе
Временно прекращено движение в районе стадиона «Нижний Новгород»
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 10-11 октября
Более полумиллиона рублей задолжал своим детям отец из Выксы
Нижегородская область и РФС подписали соглашение о развитии футбола
Проект транспортной развязки в деревне Ольгино прошел госэкспертизу
Роспотребнадзор не выявил превышения содержания фенола в реке Ока
Нижегородский ХК «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:2
Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,4%
Более 3,5 тонн корма подготовили для косуль в Нижегородской области
Владимир Путин приедет в Нижегородскую область 10 октября
Найдена пропавшая в Дзержинске Виктория Чистякова
Центробанк изготовит монеты к 800-летию Нижнего Новгорода
Тина Канделаки проведет зарядку на стадионе «Нижний Новгород» 11 октября
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 12,5%
Выставка собак и кошек пройдет на Нижегородской ярмарке
В Дзержинске разыскивается сбивший на пешеходном переходе девочку водитель
Смертельное ДТП случилось на проспекте Молодежный 9 октября
Более 20 предложений по улучшению качества жизни внесено нижегородским ОНФ
Нижегородцы смогут увидеть «Золотой мяч» Льва Яшина