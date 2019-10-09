Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 12,5%

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-09T13:34:23+03:00

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Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросла на 12,5% за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации регионального министерства финансов, доходы бюджета составили 123,4 млрд рублей, Из них налоговых и неналоговых поступлений - 104,5 млрд рублей. Объем расходов – 161,1 млрд рублей. На текущий момент казна исполняется в профицитом в размере 7,3 млрд рублей.

В Минфине отметили также, что за девять месяцев текущего года в свод бюджетов всех уровней поступило 146,5 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета были исполнены в размере 138,5 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, на 1,9 млрд рублей планируется увеличить расходы бюджета Нижегородской области 2019 года. Губернатор региона Глеб Никитин внес на рассмотрение Законодательного собрания проект поправок, в соответствии с которым дополнительные средства будут направлены на повышение заработной платы бюджетников и на решение проблем дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU