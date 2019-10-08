2019-10-08T15:09:38+03:00
Общество

Восьмилетний Женя Жилкин найден в Нижнем Новгороде 8 октября

Мальчик жив
Валентин ШАРИКОВ
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Восьмилетний Женя Жилкин найден в Нижнем Новгороде 8 октября.

Как сообщили в поисково-спасательной группе Рысь, мальчик жив.

Напомним, что сообщение о пропаже Евгения Жилкина появилось сегодня: ребенок исчез после того, как в 11 часов покинул свою школу в Ленинском районе.

Ранее сообщалось, с 8 октября в Дзержинске Нижегородской области пропала 12-летняя Виктория Чистякова. Накануне девочка не вернулась домой после школы. Особые приметы школьницы: расположенные на правой щеке и подбородке родинки.

Волонтеры поисково-спасательной группы "Рысь" просят всех тех, кто видел Викторию Чистякову или располагает данным о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-831-28-38-200 или в правоохранительные органы по номеру 102.

Напомним также, что пропавший 7 октября в Нижнем Новгороде Олег Вантеев был найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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