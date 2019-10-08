2019-10-08T15:20:34+03:00
Общество

Лазарев ушел с поста директора информационной политики Дзержинска

Его полномочия были прекращены 8 октября
Валентин ШАРИКОВ
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Валерий Лазарев ушел с поста директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации Дзержинска Нижегородской области.

Распоряжение о прекращении действия трудового договора с Лазаревым подписал глава Дзержинска Иван Носков. Соответствующее решение было принято по соглашению сторон. Копия документа имеется в редакции.

После расторжения трудового договора бывший чиновник получит денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск .

Напомним, что Валерий Лазарев занял пост директора департамента информационной политики администрации Дзержинска 15 июля 2019 года.

До этого он на протяжении семи лет работал в должности начальника отдела по взаимодействию со СМИ, помощника председателя Нижегородского областного суда.

Напомним также, что Роман Колосов занял пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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