Лазарев ушел с поста директора информационной политики Дзержинска
Валерий Лазарев ушел с поста директора департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администрации Дзержинска Нижегородской области.
Распоряжение о прекращении действия трудового договора с Лазаревым подписал глава Дзержинска Иван Носков. Соответствующее решение было принято по соглашению сторон. Копия документа имеется в редакции.
После расторжения трудового договора бывший чиновник получит денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск .
Напомним, что Валерий Лазарев занял пост директора департамента информационной политики администрации Дзержинска 15 июля 2019 года.
До этого он на протяжении семи лет работал в должности начальника отдела по взаимодействию со СМИ, помощника председателя Нижегородского областного суда.
Напомним также, что Роман Колосов занял пост заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU