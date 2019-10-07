2019-10-07T17:18:13+03:00
Общество

Коробку пристроя возвели в детском саду №368 в Нижнем Новгороде

Новый корпус планируется сдать до конца текущего года
Валентин ШАРИКОВ
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Коробку пристроя возвели в детском саду №368 в Ленинском районе Нижнем Новгорода.

В городской администрации сообщили, что пару недель назад подрядчик завершил работы по заливке фундамента для нового корпуса в этом детском сайду. Им также уже уложены плиты, необходимые для строительства стен – сейчас уже ведутся работы по возведению кирпичной коробки объекта. Новый корпус планируется сдать до конца текущего года.

Как уточнил глава администрации Ленинского района Алексей Глазов, строительные работы не мешают обычному функционированию садика – стройка ограждена высоким забором.

После сдачи в эксплуатацию нового корпуса, в нем разместятся четыре группы детей раннего возраста (всего 60 человек). Кроме того, на территории садика появится новая инфраструктура: спортивные площадки, прогулочные веранды. Подрядчик также заменит ограждения и заасфальтирует дорожки.

Напомним, что новый детский садик на 240 мест открылся в среду, 4 сентября 2019 года, в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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