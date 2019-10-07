СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-07T13:47:08+03:00

Столбики термометров не поднимутся выше +4..+7 до 11 октября

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Дожди со снегом будут непрерывно идти всю неделю в Нижнем Новгороде.

По сообщению синоптиков, днем в понедельник, 7 октября температура воздуха составит +3 в дневные часы и +2 ночью. Ожидается дождь, который ночью сменит мокрый снег. Атмосферное давление пониженное – 746 мм ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит 3,2 м/с, влажность воздуха – 92%.

Мокрый снег пройдет также во вторник, 8 октября. Днем до +5, ночью – до +2. Юго-западный ветер усилится до 6,7 м/с, атмосферное давление поднимется до 755 мм ртутного столба.

Осадки в виде небольшого дождя прогнозируются и в среду, 9 октября. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +7, ночью – до +5. Будет также ветрено.

В четверг, 10 октября, ветер стихнет до 2,9 м/с. Днем температура воздуха составит +7..+8, ночью – до +8. Весь день будет идти сильный дождь, атмосферное давление понизится до 752 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU