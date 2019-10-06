На Нижегородский благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай» приедет звезда сериала «Склифосовский» Алена Яковлева

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-06T14:33:59+03:00

Во время школьных каникул в Нижнем Новгороде соберутся кинематографисты из многих городов России

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В Нижнем Новгороде пройдет уже третий благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай», сообщили организаторы.

В этом году конкурсная программа насыщена картинами, в основе которых положены истории взросления и становления личности ребенка в трудной жизненной ситуации, будь то Великая Отечественная война или поиски своего дома в большом городе. Оценивать новые картины будут дети-старшеклассники, занимающиеся в центре эстетического воспитания.

Кроме режиссеров представленных картин, на фестиваль приедут народная артистка России Алена Яковлева, актеры театра и кино Сергей Губанов и Анастасия Веденская, а также многие другие.

Также во время фестиваля будут проводиться творческие встречи и мастер-классы. Также будут организованы поездки в детские дома.

Фильмы конкурсной программы, а также другие мероприятия фестиваля будут проходить в кинотеатрах “Орленок”, “Зарница”, “Буревестник”, а также в областной детской библиотеке на Звездинке, Театре кукол, центре народного творчества и в музыкальном училище имени М.А. Балакирева.

Торжественное открытие кинофорума пройдет в ТЮЗе, во время которого будут награждены победители творческого литературного конкурса “Волшебный мир театра”.

ИСТОЧНИК KP.RU