2019-10-06T09:33:14+03:00
Общество

Матч в Нижнем Новгороде стал вторым по посещаемости в 16-м туре ФНЛ

ФК "Нижний Новгород" остался на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ
Юлия ДАНЧЕНКО
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Несмотря на холодную погоду, нижегородцы не покинули свою любимую футбольную команду и пришли поддержать ее во время матча с ФК «Енисей». Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в субботу, 5 октября. Болеть за спортсменов пришли 5 тысяч 621 зритель. В результате, по данным портала ТурСтат, этот матч стал вторым по посещаемости во время 16-го тура Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) в этот день.

Но, к сожалению, столь мощная поддержка не помогла ФК «Нижний Новгород» одержать победу. Игру нижегородцы проиграли со счетом 1:3. В результате ФК "Нижний Новгород" остался на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая на пять очков от четвертого места, дающего право на участие в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Наиболее активными футбольными болельщики оказались в Калининграде. Здесь на матч ФК «Балтика» и ФК «Краснодар-2» пришли 5 тысяч 872 зрителя. Игра завершилась со счетом 4:1. Третье место занял Хабаровск. В этом городе на игру между ФК "СКА-Хабаровск" и ФК "Химки" пришли 2 582 человека. Матч завершился со счетом 1:1.

Всего же матчи 16-ти туров ФНЛ посетили 581 тысяча зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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