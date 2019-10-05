2019-10-05T19:00:22+03:00
Общество

Во время выставки искусств «Арт Россия – 2019» состоялся благотворительный аукцион

Собранные средства будут направлены на творческое развитие детей с аутизмом
Юлия ДАНЧЕНКО
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В пятницу, 4 октября, во время открытия четвертой международной выставки живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства «Арт Россия – 2019» на Нижегородской ярмарке состоялся благотворительный аукцион, который был организован фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета». Организаторам удалось собрать 888 тысяч рублей.

Все деньги будут переданы в Нижегородский государственный художественный музей, где будет создан инклюзивный отдел в музее, который позволит детям с аутизмом посещать экскурсии, смотреть экспозиции и принимать участие в мастер-классах.

- То есть детки будут в определенное время посещать небольшими группами выставки. И соответственно во время прохода экспозиции детки смогут порисовать в мастерской на базе музея, возможно, нарисовать то, что они увидели в музее, дети потяжелее смогут позаниматься с песком, разгрузить себя, свою сенсорную недостаточность. Также они смогут позаниматься лепкой и принять участие в других творческих занятиях на базе музея. Средства как раз собирали для того, чтобы обучить педагогов и открыть такой отдел, чтобы дети во внеурочное время могли посещать выставки. Для нас важно сделать посещение музея для детей с аутизмом доступным так же, как для нейротипичных детей, - рассказала соучредитель благотворительного фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета» Алиса Бадьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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