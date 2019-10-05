В Нижегородской области снизились цены на рис, курицу и сезонные овощи

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-05T10:41:41+03:00

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За последнюю неделю сентября в Нижегородской области упали цены на рис, куриное мясо и сезонные овощи, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Так, с 23 по 30 сентября, на 0,6% снизилась средняя цена на рис – теперь его можно купить за 66,7 рубля за килограмм вместо 67 рублей. Также на полтора процента подешевело куриное мясо (с 133,7 рубля до 131,7 рубля за килограмм). Более чем на 10% снизилась цена на картошку, яблоки можно купить за 78,3 рубля за килограмм вместо 82,6 рубля. Кроме того, уменьшилась стоимость за килограмм моркови, лука и капусты. Помимо этого снизились цены на подсолнечное масло, сахар и вермишель.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2% меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU