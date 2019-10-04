Нижегородский инновационный бизнес выведет на рынок до 50 прорывных продуктов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-04T17:04:43+03:00

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Работа кластеров и технопарков позволит нижегородскому инновационному бизнесу вывести на рынок до 50 прорывных продуктов.

По итогами I Межрегионального форума «Кластеры как механизм повышения инвестиционной привлекательности регионов» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что участники кластеров и резиденты технопарков представили уникальные разработки: медицинские приборы (например, барокамеры), которые проходят испытания в нижегородских больницах или биочипы для ранней диагностики онкологических заболеваний и уникальные суда на воздушной подушке.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Денис Цуканов подчеркнул также, что Нижегородская область является одним из лидеров по подготовленности индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, более 230 предприятий вошли в состав семи вновь созданных кластеров малых и средних предприятий: кластеры автомобилестроения, легкой промышленности и нефтехимии, IT-кластер, биомедицинский, судостроительный, промышленный и Саровский кластеры.

Кроме того, что участники форума изучили нижегородский опыт создания инновационных продуктов и побывали на предприятиях-участниках кластеров (ГАЗ, «Красное Сормово»).

ИСТОЧНИК KP.RU