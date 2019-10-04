ХК «Торпедо» создал команду для детей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-04T10:41:34+03:00

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Хоккейный клуб «Торпедо» совместно с Федерацией хоккея Нижнего Новгорода создал команду для детей с инвалидностью «Торпедо-следж».

Как сообщает пресс-служба клуба, в этой команде занимается 20 человек. По льду ребята передвигаются на специальных санях для паралимпийской разновидности хоккея. У каждого спортсмена есть свой опекун – один из волонтеров Федерации хоккея.

Известно, что дети уже приняли участие в первых тренировках – их научили вставать после падений. Презентация их команды состоится 24 октября, а уже 30 ноября юные спортсмены отправятся в Сочи и примут участие в фестивале детской «следж-хоккейной» лиги.

«Для ребят это - праздник. И нам самим приятно видеть счастливые детские глаза и понимать, что мы можем дать ребятам получить удовольствие от спорта, от хоккея. От того, что происходит в их жизни», - рассказала тренер команды «Торпедо-следж» Никита Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU