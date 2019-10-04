2019-10-04T09:07:42+03:00
Общество

Выращивать раков начнут в Нижегородской области

Ферма расположится на реке Пьяна в Сергачском районе
Валентин ШАРИКОВ
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Промышленное производство раков начнется в Нижегородской области.

Как сообщили в госохотнадзоре, будущая раковая ферма расположится на реке Пьяна в Сергачском районе. Предприятие, которое займется разведением ракообразных, будет определено путем проведения аукциона.

Специалисты уверены, что создание подобного производства позволит сделать употребление в пищу раков более доступным для жителей региона. В мясе этих животных содержится большое количество полезных веществ, таких как фосфор, железо, кальций.

«Раки обитают только в чистых водоемах, поэтому являются экологически безопасным продуктом. В их мясе почти отсутствует холестерин», - отметили в госохответнадзоре.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2019 года в Нижегородской области на 10,3% выросло производство пищевой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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