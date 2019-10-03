Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл»
Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл», расположенный в Дзержинске Нижегородской области.
Государственной инспекций труда были выявлены многочисленные нарушения предприятием охраны труда, которые создавали угрозу жизни и здоровья сотрудников . В частности, рабочие не имели спецодежду и спецобувь и другие средства спецзащиты: комбинезоны для защиты от токсичных веществ, костюмы для защиты от растворов кислот и щелочей и пр.
Кроме того, работники «Кристалла» не проходили обязательного медицинского обследования, обучения и проверки знаний по охране труда на производстве.
По итогами проверки, завод «Кристалл» получил административное наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей.
Напомним, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области наложила штраф в размере 80 тыс. рублей после несчастного случая с правильщиком, который получил открытый перелом на производстве.
ИСТОЧНИК KP.RU