СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-03T09:03:49+03:00

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Более чем на 1 млн рублей оштрафован завод «Кристалл», расположенный в Дзержинске Нижегородской области.

Государственной инспекций труда были выявлены многочисленные нарушения предприятием охраны труда, которые создавали угрозу жизни и здоровья сотрудников . В частности, рабочие не имели спецодежду и спецобувь и другие средства спецзащиты: комбинезоны для защиты от токсичных веществ, костюмы для защиты от растворов кислот и щелочей и пр.

Кроме того, работники «Кристалла» не проходили обязательного медицинского обследования, обучения и проверки знаний по охране труда на производстве.

По итогами проверки, завод «Кристалл» получил административное наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей.

Напомним, что Государственная инспекция труда в Нижегородской области наложила штраф в размере 80 тыс. рублей после несчастного случая с правильщиком, который получил открытый перелом на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU