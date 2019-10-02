Уголовное дело заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки
Уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» заведено в отношении запустившей болезнь ребенка нижегородки.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год родители страдающего редким заболеванием 5-летнего малыша не осуществляли необходимого за ним ухода. В результате состояние здоровья ребенка ухудшилось до тяжелого, и ему срочно понадобились госпитализация и операция.
Кроме того, прокуратурой было установлено, что информация о нарушении прав ребенка была несвоевременно донесена в правоохранительные органы сотрудниками детской поликлиники, которая его обслуживала. В связи с этим медицинскому учреждению было внесено представление.
Отмечается, что место происшествия стал Советский район Нижнего Новгорода.
Напомним, что пятилетний ребенок сломал ногу в детском саду в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU