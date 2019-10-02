Гранты Президента РФ получили 16 нижегородских ученых

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-02T11:29:29+03:00

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Гранты Президента РФ для господдержки молодых ученых получили 16 нижегородцев.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, среди победителей - кандидаты наук и 4 доктора наук, представляющие ННГУ им. Лобачевского, Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН, НГТУ им. Алексеева и Института металлорганической химии им. Разуваева РАН.

Торжественная церемония награждения состоялась 1 октября в нижегородском кремле.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, Нижегородская область в очередной раз вошла в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа, молодые ученый из которых получили президентские гранты.

В текущем году грантов удостоены победители в следующих номинациях, математика, физика, химия, астрология, биология и экология, сельскохозяйственные и инженерные науки.

ИСТОЧНИК KP.RU