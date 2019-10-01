2019-10-01T16:23:25+03:00
Общество

Глеб Никитин призывает нижегородцев участвовать в акции «Сохраним лес!»

Кампания по посадке леса продлится до конца октября в Нижегородской области
Валентин ШАРИКОВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает нижегородцев участвовать в акции «Сохраним лес!», стартовавшей в регионе 1 октября.

По его словам, кампания по посадке леса продлится до конца октября. Участие в акции смогут принять все желающие, даты и места проведения мероприятий в разных районах можно узнать на сайте департамента лесного хозяйства Нижегородской области.

«От состояния лесов зависит экологическое благополучие региона, а значит, и здоровье нижегородцев, - заявил губернатор. – Мне очень приятно, что уже в первый день акции «Сохраним лес!» в ней приняли участие почти 200 нижегородцев, многие приходили с детьми, активно проявили себя ученики школьных лесничеств. Такие кампании помогают привлечь внимание людей к важным вопросам бережного отношения к родной земле, воспитать уважительное отношение к природе у детей с ранних лет».

Глава региона уточнил также, что всего 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тысяч га нового леса. Акция проходит в рамках в национального проект «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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