Волонтеры остановили поиски 61-летнего нижегородца Александра Луковкина

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-29T16:12:00+03:00

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В ночь с 28 на 29 сентября 2019 года поисково-спасательная группа «Рысь» сообщила на своей странице в социальных сетях информацию об исчезновении 61-летнего жителя Балахны. Александр Луковкин исчез накануне утром. Его искали почти сутки.

Только к обеду в воскресенье, 29 сентября, добровольцы обрадовали нижегородцев хорошей новостью: мужчина найден! Он жив и здоров.

Ранее мы рассказывали о 72-летней нижегородке, которая пропала в лесу 25 сентября. Людмила Николаевна отправилась за грибами, но так увлеклась поисками, что забрела в незнакомые места. Ее искали несколько часов. К счастью, у пенсионерки был с собой мобильный телефон. Она тут же набрала 112 и попросила помощи. Уже через несколько минут ей позвонили спасатели и начали расспрашивать о ее местонахождении. Одна из добровольцев из поисково-спасательной группы «Рысь» рассказала подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU