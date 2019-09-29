Девять нижегородцев вышли в финал фестиваля «Русский Бас»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-29T11:01:18+03:00

В концерте приняли участие молодые ребята из Грузии, Узбекистана, Белоруссии и Южной Кореи

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В Нижнем Новгороде состоялся второй этап молодежного фестиваля-конкурса вокального искусства «Русский Бас», в котором приняли участие 22 лучших певца, успешно прошедших заочный и очный этапы. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, по итогам гала-концерта в финал вышли девять человек. Теперь они поборются за победу 20 октября в Москве.

Выступления второго этапа проходили в кремлевском концертном зале Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. В концерте приняли участие молодые исполнители из России, Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Южной Кореи и других стран.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, финалистов выбирало жюри под председательством Льва Лещенко.

Вместе с финалистами на гала-концерте выступили солистка Нижегородской филармонии имени Ростроповича Екатерина Платонова, Архиерейский хор Нижегородской епархии, а также вокально-хореографический коллектив колледжа культуры города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU