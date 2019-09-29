2019-09-29T11:01:18+03:00
Общество

Девять нижегородцев вышли в финал фестиваля «Русский Бас»

В концерте приняли участие молодые ребята из Грузии, Узбекистана, Белоруссии и Южной Кореи
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде состоялся второй этап молодежного фестиваля-конкурса вокального искусства «Русский Бас», в котором приняли участие 22 лучших певца, успешно прошедших заочный и очный этапы. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, по итогам гала-концерта в финал вышли девять человек. Теперь они поборются за победу 20 октября в Москве.

Выступления второго этапа проходили в кремлевском концертном зале Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. В концерте приняли участие молодые исполнители из России, Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Южной Кореи и других стран.

По словам директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой, финалистов выбирало жюри под председательством Льва Лещенко.

Вместе с финалистами на гала-концерте выступили солистка Нижегородской филармонии имени Ростроповича Екатерина Платонова, Архиерейский хор Нижегородской епархии, а также вокально-хореографический коллектив колледжа культуры города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры остановили поиски 61-летнего нижегородца Александра Луковкина
Еще четыре отремонтированные дороги приняты в эксплуатацию в Дзержинске
Нижегородские предприниматели смогут заключить контракты с финскими компаниями
Инспекция гостехнадзора встретится с жителями Кулебакского района 1 октября
Реверсивное движение вводится на мосту через Кудьму на трассе М-7 «Волга»
Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области
Торжества по случаю всемирного дня туризма впервые прошли в Нижегородской области
Трамвай № 7 временно перестал курсировать в Нижнем Новгороде
Говядина и сезонные овощи стали стоить дешевле в Нижегородской области
Тепло поступило в 99 % многоквартирных домов Нижнего Новгорода
Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»