2019-09-29T09:16:22+03:00
Общество

Инспекция гостехнадзора встретится с жителями Кулебакского района 1 октября

Выездной прием будет проходит пять часов
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 1 октября 2019 года, инспекция Гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Кулебакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В течение пяти часов – с 8:00 до 13:00 – жители смогут прийти в администрацию рабочего поселка Гремячево, чтобы зарегистрировать самоходные машины и прицепы. Также специалисты Гостехнадзора помогут местным пройти техосмотр и обменять удостоверение тракториста-машиниста.

Напоминаем, на сегодняшний день на территории Гремячевского поселкового совета проживают больше пяти тысяч человек. У 45 из них в собственности есть самоходная техника, еще 241 имеют удостоверения тракториста.

- Чтобы провести регистрационные действия, необходимые для использования самоходной техники, им пришлось бы ехать в Ардатов, расстояние до которого составляет 26 километров, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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