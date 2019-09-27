2019-09-27T17:42:39+03:00
Общество

Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»

В то же время представитель партии власти считает, что одномандатная система помогает депутатам быть ближе к наседению
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

И.о. руководителя регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Кабайло в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября поделился планами партии на ближайший избирательный цикл.

Дмитрий Кабайло напомнил, что партия власти серьезно обновляется. Так, на последней конференции в декабре было обновлено порядка 40 процентов руководящего состава, новый секретарь, новый генеральный совет. Политика по обновлению продолжится.

- Партия «Единая Россия» - единственная, кто проводит предварительное голосование. Так будет и на выборах в думу Нижнего Новгорода, которые пройдут осенью следующего года. Предварительное голосование показало свою нужность и важность для нашей партии, - подчеркнул Кабайло. – Процедура предварительного голосования предусматривает, что люди сами делают выбор. Между кандидатами проходят дебаты, и мы всегда широко информируем общественность о проведении предварительного голосования.

Дмитрий Кабайло также прокомментировал возможную отмену голосования по партспискам на выборах в думу Нижнего Новгорода:

- Если посмотреть с точки зрения избирателей, то одномандатная система намного лучше, потому что человек сам может увидеть своего кандидата в лицо. Для «Единой России» не так важно, по какой системе будет формироваться городская дума, самое главное – это прямое общение с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики»
Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат
Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»
Нижегородцев ожидают пасмурные, но относительно теплые выходные
Зону отдыха на Гребном канале благоустроят к 15 октября
Два человека пострадали в массовом ДТП на Казанском шоссе
Нижегородские студенты будут тестировать комьютерные программы в сфере информационной безопасности
Почти 30 пригородных электричек отменят на зиму в Нижегородской области
«Одноклассники» проведут в Нижнем Новгороде Digital Барбекю
Нижегородская область дополнительно получит 33,3 млн рублей на субсидирование региональных перевозок
Парламентарии утвердили новый прожиточный минимум в Нижегородской области
Технологии «Умного города» планируется применять в Арзамасе
Нижегородку осудили за продажу китайцам несуществующих французских бульдогов
Почти все жилые дома в Нижнем Новгороде получили тепло
Более 200 жалоб в соцсетях по вопросам отопления отработано властями в Нижегородской области
Опасные ямы на повороте с Карповской на Героя Попова отремонтируют уже в октябре
Глеб Никитин поздравил ФК «Нижний Новгород» с победой в 1/16 Кубка России по футболу
СК проверяет информацию о смерти роженицы в Лыскове
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом