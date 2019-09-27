Дмитрий Кабайло: «”Единая Россия” продолжит прямое общение с избирателями»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-27T17:42:39+03:00

В то же время представитель партии власти считает, что одномандатная система помогает депутатам быть ближе к наседению

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И.о. руководителя регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Кабайло в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября поделился планами партии на ближайший избирательный цикл.

Дмитрий Кабайло напомнил, что партия власти серьезно обновляется. Так, на последней конференции в декабре было обновлено порядка 40 процентов руководящего состава, новый секретарь, новый генеральный совет. Политика по обновлению продолжится.

- Партия «Единая Россия» - единственная, кто проводит предварительное голосование. Так будет и на выборах в думу Нижнего Новгорода, которые пройдут осенью следующего года. Предварительное голосование показало свою нужность и важность для нашей партии, - подчеркнул Кабайло. – Процедура предварительного голосования предусматривает, что люди сами делают выбор. Между кандидатами проходят дебаты, и мы всегда широко информируем общественность о проведении предварительного голосования.

Дмитрий Кабайло также прокомментировал возможную отмену голосования по партспискам на выборах в думу Нижнего Новгорода:

- Если посмотреть с точки зрения избирателей, то одномандатная система намного лучше, потому что человек сам может увидеть своего кандидата в лицо. Для «Единой России» не так важно, по какой системе будет формироваться городская дума, самое главное – это прямое общение с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU