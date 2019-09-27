2019-09-27T16:23:25+03:00
Общество

Движение транспорта на улице Зеленодольской и Совнаркомовской ограничат

В связи с этим водителей просят тщательнее продумывать маршрут
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сразу на двух участках Нижнего Новгорода в скором времени будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- В связи с ремонтом канализации с 1 по 15 октября будет ограничено движение транспорта по улице Зеленодольской на участке от улицы Напольно-Восточной до улицы Бакунина, - говорится в сообщении. – С 8:00 до 18:00 28 сентября также будет ограничено движение транспорта по улице Совнаркомовской. Сделано это будет в связи с проведением конкурса по профессиональному мастерству вождения среди водителей автобусов. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения.

В связи с этими ограничениями в движении транспорта сотрудники дептранса просят автомобилистов быть особенно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Также в эти дни стоит особенно тщательно продумывать свой маршрут в обход указанных улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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