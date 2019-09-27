Зону отдыха на Гребном канале благоустроят к 15 октября

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-27T13:29:22+03:00

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Благоустройство зоны отдыха на Гребном канале должно завершиться к 15 октября 2019 года. Так что, хотя в этом году насладиться ей в полной мере уже вряд ли получится, следующей весной нижегородцы смогут проводить там время с самых первых теплых дней.

- Работы здесь начинались тяжело, подрядчик вовремя не вышел на объект, был риск неисполнения контракта. Но сейчас вопросы уже урегулированы и работы идут, - отметил заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков. – Так что подрядчик обязуется сделать все работы до 15 октября. Но в любом случае к нему будут применены штрафные санкции за срыв сроков.

Сейчас подрядчик уже сделал парковку и заканчивает работы по установке свайного поля. Впереди – устройство прогулочной дорожки, установка лавочек, урн, волейбольной сетки и футбольных ворот.

Напомним, в этом году на благоустройство территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено на треть больше средств, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU