2019-09-27T09:33:00+03:00
Общество

Нижегородские студенты будут тестировать комьютерные программы в сфере информационной безопасности

Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с вузами и профессиональными образовательными организациями рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские студенты будут тестировать программы в сфере информационной безопасности. Фото: Александр ВоложанинНижегородские студенты будут тестировать программы в сфере информационной безопасности. Фото: Александр Воложанин
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Студенты нижегородских вузов смогут принять участи е в реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Участие вузов и профессиональных образовательных организаций стало возможным после подписания соглашения с региональным министерством информационных технологий. Подписание состоялось в рамках Digital Summit.

Концепция создаваемого проектного офиса, который появится в некоторых вузах и колледжах Нижнего Новгорода предполагает работу педагогов и студентов, в том числе в проектах, имеющих прикладной характер, таких как тестирование программных продуктов в сфере информационной безопасности, цифровизации производства, а также на предмет импортозамещения.

- Уникальность Нижегородской области с точки зрения наличия факторов, обеспечивающих успешность реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика», в наличии развитой образовательной инфраструктуры в сфере IT и уровне профессиональной готовности студентов старших курсов. Мы решили задействовать профессиональные компетенции студентов в реализации региональных проектов в рамках нацпрограммы, предоставляя взамен возможность работы по специальности в реальных проектах высокой сложности, - сказал министр информационных технологий Нижегородской области Сергей Ефимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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