«Одноклассники» проведут в Нижнем Новгороде Digital Барбекю

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-26T15:19:18+03:00

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Социальная сеть «Одноклассники» проведет 7 октября в Нижнем Новгороде «Digital Барбекю» — встреча по работе с аудиторией в социальных сетях. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Тема встречи — активность аудитории в социальных сетях. Приглашенные эксперты расскажут гостям «Digital Барбекю» что делать, если подписчики не лайкают посты, какие механики вовлечения работают, а какие уже нет, что крутого есть для бизнеса в ОК, и как развивать комьюнити, когда у всех диджитал-детокс.

На «Digital Барбекю» выступят спикеры из ОК, Ситимобила и Сбербанка. Андрей Карпов, менеджер по развитию бизнеса в Одноклассниках расскажет о мифах и реальности, связанных с бизнесом в ОК. Влад Кузьменко, руководитель спецпроектов и социальных сетей Ситимобил и Вадим Зажигин, SMM Сбербанка поделятся своим опытом работы с аудиторией в социальных сетях. Кроме образовательной части гостей конференции ждет горячий чай и кофе, теплые пледы и вкусное гриль-меню от «Горячо».

«Digital Барбекю» пройдет по адресу Набережная Гребного канала, 107.

Сбор гостей в 11:30, начало конференции в 12:00.

Необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU