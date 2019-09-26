2019-09-26T14:53:28+03:00
Общество

Нижегородская область дополнительно получит 33,3 млн рублей на субсидирование региональных перевозок

Депутаты ЗСНО поддержали инициативу областного правительства
Анна МИГАЛОВА
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Депутаты поддержали инициативу облправительства о выделении более 33,3 млн рублей на субсидирование региональных авиаперевозок в Нижегородской области по новым направлениям (Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург). Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, деньги предоставляются на условиях софинансирования: 40 % - средства федерального бюджета, 30 % - средства регионального бюджета.

Добавим, что в 2020-2021 годах ежегодно будет заложено 161,1 млн рублей на полеты в Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Казань, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск и Новосибирск.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, на субсидирование региональных авиаперевозок в бюджете области заложено 37,6 млн рублей каждый год. Сейчас из местного бюджета субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань. Также из бюджетов других регионов субсидируются авиамаршруты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону.

- Транспортная доступность, в том числе и авиасообщение, - это и обязательное условие экономического развития регион, и вопрос комфорта нижегородцев, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин. - Только за первое полугодие 2019 года мы видим рост на 28,6 % числа пассажиров, которые выбрали полет в регионы России в обход московских аэропортов. Это подтверждает, что в развитии региональных авиаперевозок взят правильный курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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