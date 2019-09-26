СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-26T13:58:48+03:00

Об этом стало известно на международном Digital Summit 26 сентября

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Технологии «Умного города» планируется применять в Арзамасе. Об этом глава региона Глеб Никитин рассказал на открытии международного Digital Summit 26 сентября, передает пресс-служба облправительства.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область является одним из лидеров по количеству городов, где реализуется пилотный проект «Умный город». К таким городам относятся Нижний Новгород, Дзержинск и Саров. https://умныйсаров.рф Н

По словам Никитина, в сфере электроэнергетики в Арзамасе будет реализован проект по созданию «умных сетей».

- С 2020 года в число пилотных территорий войдут и другие города Нижегородской области. Результатом должно стать снижение операционных издержек от 20 до 40 процентов, - уточнил губернатор. - Реализация мероприятий по цифровизации электрических сетей планируется в рамках инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Кроме того, в текущем году началась разработка автоматизированной системы управления дорожным движением. Так, в планах создать центр управления дорожным движением, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы сначала в областном центре, затем в Сарове.

Напомним, Digital Summit проходит в приволжской столице с 26 по 27 сентября. Открылся саммит пленарной дискуссией «Национальный проект “Цифровая экономика” как фактор переоценки региональных стратегий».

ИСТОЧНИК KP.RU