Нижегородку осудили за продажу китайцам несуществующих французских бульдогов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-26T13:18:09+03:00

В общей сложности она «продала» восемь собак на общую сумму 2,6 миллиона рублей

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Нижегородке вынесли приговор за торговлю несуществующими собаками. Об этом сообщает пресс-служба Сормовского районного суда.

Женщина нашла в Хабаровске двух проживающих там граждан Китайской Народной Республике и предложила продать им «недорого» собак и доставить животных к месту их проживания. Так, в декабре 2016 года она продала китаянке французского бульдога за 200 тысяч рублей, а в марте 2017 года продала китайцу сразу семь собак на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Однако на самом деле никаких бульдогов у нее не было.

Злоумышленница представлялась чужим именем, вела переписку с номеров, оформленных на несуществующих лиц, и требовала полную предоплату за собак.

Мошенницу признали виновной и вынесли за торговлю несуществующими собаками вполне реальный приговор – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Правда, начнет она отбывать наказание лишь после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU