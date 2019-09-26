2019-09-26T12:50:11+03:00
Общество

Почти все жилые дома в Нижнем Новгороде получили тепло

По данным на 8 утра 26 сентября отопление налажено в 94% многоквартирных домов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Почти все жилые дома Нижнего Новгорода получили тепло – об этом со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры сообщает пресс-служба городской администрации. Так, по данным на 8:00 четверга, 26 сентября 2019 года, теплом обеспечены 7253 из 7755 многоквартирных домов города, что составляет 94%. Процент же социальных учреждений еще выше.

- Сейчас 99% нижегородских школ и 99,7% детских садов полностью обеспечены теплом. Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам еще ведется дополнительная регулировка системы отопления, - отметили в департамента жилья.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде в этом году стартовал 23 сентября, а в учреждения социальной сферы подача тепла началась еще раньше – 18 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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